Роман Лизалин заявил о важности субсидирования межрегиональных водных перевозок

Роман Лизалин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин попросил парламентариев Поволжья рассмотреть вопрос субсидирования межрегиональных перевозок водным транспортом по аналогии с воздушными рейсами. Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече законодателей Приволжского федерального округа с представителями организаций туристической отрасли Татарстана.

«Межрегиональные рейсы должны субсидироваться, потому что себестоимость рейсов и билетов очень высокая. Во всяком случае, это необходимо на стадии становления или реализации того или иного проекта», – сказал Лизалин.

Он отметил, что в отличие от перевозок водным транспортом в авиации субсидируются рейсы независимо от их заполняемости. «Речная навигация имеет сезонный характер, и мы можем зарабатывать и работать только в сезон. А расходы несем круглый год. Это ремонт судов, амортизация, страховка и прочее», – подчеркнул гендиректор компании.

В качестве примера он привел маршрут Казань – Нижний Новгород, который обойдется в 74 млн рублей при 43 круговых рейсах в навигацию.

При этом, по словам Лизалина, «Флот РТ» имеет хороший парк судов, квалифицированных специалистов, что позволит развивать межрегиональные маршруты.

«Была идея разделить затраты на троих – два региона и федеральный бюджет. Но нам нужно обозначить правила игры. Нам нужно внутри региона сделать порядок возмещения, выделения этих дотаций», – пояснил он.

Гендиректор компании добавил, что для развития речных перевозок необходимо также рассмотреть вопрос финансирования транспортной безопасности. «Очень резко встает вопрос финансирования транспортной безопасности. У компании на сегодня дефицит на более 280 млн рублей для оснащения по требованиям транспортной безопасности. Это как раз наши причалы», – уточнил он.

По мнению Лизалина, необходима также государственная программа по поддержке ремонта старых судов, пока их не заменили новыми.