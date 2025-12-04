Сергей Иванов предложил регионам ПФО присоединиться к проекту «Волжская тропа»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов предложил регионам Приволжского федерального округа присоединиться к проекту «Волжская тропа». Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече законодателей Поволжья с представителями организаций туристической отрасли Татарстана.

«Приглашаем особенно тех, кто находится на правобережье Волги, чтобы у наших туристов была возможность пройти пешком от Нижегородской до Саратовской области, увидеть все красоты, все наши достопримечательности. Этот вид туризма сейчас набирает обороты. Поэтому проект мы будем развивать», – сказал Иванов.

Природный туризм имеет большой потенциал для развития, поскольку создает возможности для отдыха не только для жителей ПФО, но и для всех россиян, добавил он.

По словам Иванова, на долю Приволжского федерального округа приходится около 11% от общего туристического потока в России. «В Приволжский округ приезжает почти 19 млн туристов из расчета 170 млн туристических поездок по России. Цифра большая, и за последние несколько лет она увеличилась почти в 2,5 раза», – отметил он.

При этом Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача – к 2030 году увеличить имеющийся туристический поток на 55%, то есть еще в 1,5 раза, напомнил председатель Госкомитета РТ по туризму.

«Это поручение непростое, и оно должно выполняться в двух направлениях. То есть должна быть увеличена мобильность российских граждан, они должны ездить чаще. И без увеличения количества гостиничных объектов, без развития инфраструктуры достичь этих цифр нам будет очень сложно», – заметил он.

Иванов уточнил, что в Приволжском федеральном округе развито большинство видов туризма, в том числе культурно-познавательный, оздоровительный, железнодорожный, круизный, природный и событийный. «Одними из главных связывающих элементов всего нашего округа являются речные артерии – Волга, Кама, Ока, Свияга и другие», – продолжил он.

Кроме традиционных видов туризма развиваются объекты на природе – глэмпинги и кемпинги. «Существуют программы поддержки, которыми пользуются все регионы ПФО. Например, сумма поддержки по созданию глэмпингов превышает 2 млрд рублей, проектов по приобретению оборудования автотуристической инфраструктуры – 1 млрд рублей. То есть это очень хороший инструмент для развития нашей территории», – констатировал глава Госкомитета РТ по туризму.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что турпоток в Татарстан, как и в ряд других регионов Приволжского федерального округа, увеличился. «Большой сегмент прибывает, чтобы увидеть наши культурно-исторические объекты», – заявил он.