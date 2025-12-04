Роман Лизалин: Татарстану необходимо еще как минимум четыре новых судна

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для развития речных перевозок Татарстану необходимы еще как минимум четыре новых судна, подобных «Метеору 2020». Об этом заявил гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин сегодня на рабочей встрече законодателей Приволжского федерального округа с представителями организаций туристической отрасли Татарстана.

«Сегодня купить судно очень сложно, потому что стоимость достаточно высокая. Есть, конечно, государственные механизмы, которые позволяют это делать. Мы ими пользуемся. Это утильгрант и механизм по лизинговому платежу. Но мы знаем, что в следующем году программа немного срезается», – сказал он.

Лизалин отметил, что на сегодня судно «Метеор 2020», которое хорошо себя зарекомендовало, стоит 650 млн рублей. «Это очень дорого, и без поддержки, в том числе и льготного лизинга, мы, конечно, его приобрести не сможем. Мы бы хотели, чтобы нас в эту программу включали, потому что иначе мы не сможем развиваться», – подчеркнул он.

Лизалин добавил, что компания планирует приобрести суда на воздушной подушке для маршрута Казань – Верхний Услон. Кроме того, в следующем году предполагается открыть регулярное направление Казань – Набережные Челны. Сначала будут организованы три рейса в неделю.

«Всего у нас шесть новых судов. Это два скоростных судна первого поколения «Метеор 2020». В этом году мы приобрели еще два по программе льготного лизинга. Еще у нас есть два судна ледового класса, которые нам позволяют увеличить сроки навигации», – сообщил он.

В этом году были задействованы 11 дебаркадеров, причалы – Казань, Свияжск, Болгар, Тетюши. В этом году также был введен в эксплуатацию новый речной вокзал в Чистополе.

«Планируем развивать круизное направление. В этом году «круизники» привезли к нам на 30% больше пассажиров. Люди охотно пользуются внутренними круизными рейсами», – заключил гендиректор компании.