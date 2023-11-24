Овощи и бургеры: инфляция в Татарстане ускоряется, но все идет по плану

В Татарстане продолжается разгон годовой инфляции в сегменте продовольственных товаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волатильность темпа прироста инфляции значительно повысилась

То, что уровень инфляции в Татарстане в годовом исчислении набирает обороты, сенсацией не является – вопрос лишь в том, до какого предела и насколько ниже – или выше – республиканский показатель окажется в сравнении с общероссийским. В сентябре разрыв составлял 1% – в Татарстане инфляция взлетала до 5%, а по России – до 6%. В октябре расхождения уже не выглядят серьезными. И в дальнейшем, очевидно, стоит ожидать некоего выравнивания значений.

В целом уровень инфляции и в России, и в Татарстане в октябре снова оказался максимальным с февраля 2023 года, когда она достигала 11% и 10,74% соответственно.

Факторы ускорения роста потребительских цен в Нацбанке Татарстана уже отлили в граните, так как они остаются неизменными не первый месяц: перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля и сохранение повышенного спроса на отдельные товары (это уточнение, напомним, очень важно). Сохранению темпов роста цен на повышенном уровне способствовала высокая потребительская активность, объясняют, в свою очередь, в ЦБ. «Она в том числе позволяет компаниям быстрее и в большей мере переносить на потребителя свои растущие издержки», – добавляют в регуляторе.

Кроме пресловутого ослабления рубля «существенными факторами увеличения издержек производителей широкого круга товаров и услуг в последние месяцы были рост зарплат, а также рост стоимости грузоперевозок вслед за повышением цен на моторное топливо», отмечают в ЦБ. Индикаторами растущих издержек и, что немаловажно, «способности переносить их в цены» являются, по оценке Банка России, «ускоряющиеся цены производителей потребительских товаров и находящиеся вблизи локального максимума ценовые ожидания предприятий».

В октябре годовой прирост цен увеличился для всех основных групп товаров и услуг, но годовой прирост стоимости услуг все еще опережает товары. Ценовое давление, отмечают в регуляторе, остается стабильно высоким четвертый месяц подряд: доля товаров и услуг, дорожающих темпом выше 4% в пересчете на год (напомним, это уровень недостижимого, но заветного для ЦБ целевого таргета инфляции), находится в интервале 60-70%.

В октябре годовой прирост цен увеличился для всех основных групп товаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ягоды, фрукты и овощи стали обходиться дороже

Продолжается в Татарстане разгон годовой инфляции в сегменте продовольственных товаров – до 6,33% в октябре с 4,22% месяцем ранее. Для сравнения: по России показатель тоже поднялся существенно – с 4,87% до 6%. «В основном это связано со снижением обменного курса рубля, которое отмечалось в предыдущие месяцы», – объяснили в Нацбанке РТ.

Разгон цен по-прежнему максимален в плодоовощной продукции, которая и так дорожала повышенным темпом в июле – сентябре. Но в отличие от ситуации в среднем по России, где инфляция в этой крайне волатильной категории замедлилась до 23,99%, в Татарстане цены в ней, наоборот, снова подскочили – до фантастических 31,22% (больше было только в марте и апреле 2022 года)! Без учета «плодоовощей» продовольственная инфляция в России, например, составила бы всего чуть больше 4,3% (для Татарстана аналогичных расчетов Нацбанк РТ не приводит).

«Из-за произошедшего ранее ослабления рубля поставляемые из-за рубежа ягоды, фрукты и овощи стали обходиться дороже. Так, например, увеличился годовой прирост цен на виноград и помидоры», – отметили лишь в республиканском регуляторе.

Нарастает и рост издержек птицефабрик: из-за произошедшего ранее ослабления рубля подорожали импортные инкубационные яйца, препараты, кормовые добавки, а также оборудование иностранного производства и его техническое обслуживание. Это привело к ускорению в Татарстане годового роста цен на мясо птицы и яйца. Что, в свою очередь, отразилось на ценах и в точках быстрого питания – они росли в годовом сопоставлении сильнее, чем в сентябре (с 3,99% до 5,37%). Еще одной причиной, впрочем, этого скачка стало увеличение с 1 октября ставки налога на добавленную стоимость при реализации бургеров.

Дорожали и новые отечественные авто, и подержанные иномарки

В непродовольственном сегменте инфляция в Татарстане, как и в России в среднем, также ускоряется, но не столь быстрыми темпами – до 4,4% в октябре (с 3,37% в сентябре). По РФ показатель вырос с 4,56% до 5,08%. Сохранение высокой потребительской активности и высокого спроса на ряд непродовольственных товаров «позволяло производителям активно переносить возросшие (из-за произошедшего ранее ослабления рубля) затраты на импортируемые компоненты в стоимость готовой продукции», объяснили в Нацбанке РТ.

Как следствие, ускорился годовой рост цен, к примеру, на новые отечественные автомобили. А подорожание новых машин способствовало росту спроса и на подержанные автомобили, в результате чего ускорился годовой рост цен на иномарки с пробегом. Дополнительно к такой динамике привело ожидание увеличения утилизационного сбора с 29 октября 2023 года.

Впрочем, несмотря на то что по итогам трех кварталов 2023 года в Татарстане был установлен рекордный рост оборотов розничной торговли – на 9,3%, а также ресторанов и кафе – более чем на 18%, доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох отмечал в интервью «Татар-информу», что «все эти рекорды в динамике по большому счету можно списать на повышение цен. В натуральном объеме потребления рост если и есть, то крайне незначительный. А в сегменте ресторанов и кафе это проявление эффекта низкой базы, ведь в начале прошлого года еще не были сняты пандемические ограничения».

При этом ученый согласен, что «отчасти рост, если посмотреть по отдельным товарным позициям, может быть связан с тем, что в 2022 году просел импорт ряда товаров, а в текущем году он постепенно восстановился. Например, бытовую технику, электронику просто перестали покупать в 2022-м, и в этом году реализуется отложенный спрос».

Подорожание новых машин способствовало росту спроса на подержанные автомобили Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сфере услуг инфляция в Татарстане остается высокой – рост до 9,68% в октябре с 8,8% в сентябре, по России уровень достигнут сопоставимый – 9,92%. Преимущественно это было связано с ростом затрат ряда поставщиков услуг, объяснили в Нацбанке РТ. По оценке ЦБ, в октябре после роста в предыдущем месяце снизилась стоимость лишь зарубежных туристических поездок. А из-за ограничений на экспорт и возврата параметров демпфера начали дешеветь бензин и дизельное топливо.

«На фоне удорожания авиакеросина увеличились издержки авиаперевозчиков. Это способствовало ускорению роста цен на полеты в эконом-классе. В связи с повышением затрат на приобретение и обслуживание импортного телекоммуникационного оборудования (из-за произошедшего ранее ослабления рубля) в октябре увеличился годовой прирост цен на услуги сотовой связи», – добавили в Нацбанке РТ.

На фоне удорожания авиакеросина увеличились издержки авиаперевозчиков Фото: © «Татар-информ»

Высокая волатильность и неравномерность

По оценке ЦБ, в последние месяцы волатильность темпа прироста инфляции значительно повысилась, в регуляторе это связали с отдельными группами товаров и услуг, цены на которые часто и сильно изменяются в разных направлениях. В их числе – плодоовощная продукция, куриные яйца, нефтепродукты, услуги транспорта и туризма. При этом в целом по России в октябре сильно колеблющиеся от месяца к месяцу цены на плодоовощную продукцию, нефтепродукты и услуги зарубежного туризма преимущественно снижались.

По оценке Дмитрия Бутрина, руководителя отдела экономики газеты «Коммерсант», «все волатильные компоненты ИПЦ в октябре 2023 года вносили отрицательный, а не положительный вклад в общий показатель по месяцу», поэтому потребительская инфляция в измерении «год к году» в 6,69% по России — «скорее случайность, в более стандартных обстоятельствах она была бы больше».

Как заявил «Татар-информу» Игорь Кох, так как для 2023 года в целом характерны высокая неравномерность, очень большие разницы в динамике почти всех показателей, средние значения «оказываются, мягко говоря, непоказательными». «В октябре инфляция в Татарстане составила 6,37% в годовом исчислении. Но на ряд товаров изменение цен – в пять раз больше или меньше. Люди смотрят на ценники на конкретный товар и не понимают, откуда берутся официальные данные», – говорит ученый.

Профессор КФУ напомнил, что «структура потребительских расходов у людей очень разная, поэтому каждый из нас по-разному ощущает инфляцию. Человек, который много ездит на машине, очень чувствителен к ценам на топливо, для него это индикатор. А человеку, у которого нет машины, стоимость бензина не интересна». Нестыковка между ощущениями инфляции и показателями Росстата сложилась потому, что сейчас «наибольший темп инфляции приходится как раз на товары массового повседневного потребления. Мы приходим в магазин и видим, что то, что мы покупаем каждый день, подорожало больше всего. А то, что мы не покупаем или покупаем редко, на эти товары цены изменились не так сильно. Но в базе расчета показателя инфляции эти товары есть. Отсюда и столь скромный средний показатель».

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики, с учетом лагов действия принятых мер, «сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия». В регуляторе ранее уже повысили прогнозы по инфляции на этот год – до диапазона 7-7,5%, но напомнили, что «с учетом проводимой денежно-кредитной политики» показатели снизятся до 4-4,5% в 2024 году и «будут находиться вблизи 4% в дальнейшем».

«Человек, который много ездит на машине, очень чувствителен к ценам на топливо, для него это индикатор» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Явления, с которыми борется ЦБ, не лечатся процентной ставкой»

В ЦБ в этом плане надеются на действие своего стандартного инструмента обуздания инфляции – повышения ключевой ставки. В октябре регулятор повысил ее в четвертый раз подряд за последние месяцы – до 15%. И глава Банка России Эльвира Набиуллина уже анонсировала, что высокие ставки сохранятся в России «на протяжении нескольких кварталов». В 2024-м, по прогнозу ЦБ, средняя ставка будет в районе 12%. Переходить к снижению Центробанк начнет лишь тогда, когда заметит устойчивые признаки замедления инфляции.

Между тем, по данным Минэкономразвития РТ, к 22 ноября показатель уже разогнался до 7,28% годовых. Еще до октябрьского повышения старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин в эфире РБК ТВ предупреждал, что в случае развития рискового сценария ставка до конца года может вырасти и до 17%. Такого же мнения придерживается и главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова – она также считает, что на последнем в этом году заседании в декабре ЦБ может снова пойти на жесткие меры.

Впрочем, главный экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин в своем обзоре от 13 ноября отмечал, что пока на инфляцию действуют разовые факторы (скачок цен на автомобили и фрукты с овощами), ЦБ не станет действовать резко – там больше ориентируются на стабильные компоненты.

Эльвира Набиуллина уже анонсировала, что высокие ставки сохранятся в России «на протяжении нескольких кварталов» Фото: kremlin.ru

Между тем, как напомнил «Татар-информу» Игорь Кох, «те явления, с которыми ЦБ пытается бороться, не лечатся процентной ставкой». Несмотря на это, «регулятор с маниакальным упорством действует по некоему алгоритму, будто там принимают решения не люди, а какие-то тумблеры. Если текущий темп инфляции возрастает, значит, идет повышение ставки. Но такой алгоритм действий рассчитан на то, что инфляция порождена чисто монетарными факторами, закачиванием «лишних денег» в экономику. Однако последние три года динамика инфляции основана на других факторах», – напомнил ученый.

«Когда началась пандемия, инфляция пошла вниз просто потому, что экономика встала, доходы людей упали. Тогда ЦБ ставку понизил, загнал в экономику много денег, с учетом лагов они и выстрелили уже после окончания ковидных ограничений. Инфляция этого года тоже не связана с кредитной активностью – просто в экономику пошли, начиная с прошлого года, огромные деньги, связанные с СВО, и не через кредитный механизм. Это и гособоронзаказ, и выплаты участвующим в СВО, пошло расходование Фонда национального благосостояния».

Сыграла свою роль и девальвация рубля, которая «с определенным небольшим лагом приводит к повышению внутренних цен». «Но повышением ключевой ставки все это не лечится. А ЦБ упорно пытается лечить перелом аспирином. И удивляется, что лучше-то от этого не становится никак!» – сетует Кох. Он напоминает, что в ЦБ обычно смотрят на разницу между ключевой ставкой и уровнем инфляции. «Ключевая ставка может быть выше, чем уровень инфляции, но максимум на 1-3 процентных пункта, не больше. Сейчас эта разница превышает 8%, то есть больше чем в два раза. Это запредельная цифра», – напоминает ученый.

По итогам трех кварталов 2023 года в Татарстане был установлен рекордный рост оборотов розничной торговли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По оценке Коха, в ближайшие месяцы инфляция в Татарстане сохранится на нынешнем уровне, так как проинфляционные факторы остаются неизменными – большие государственные расходы на фоне дефицита федерального бюджета. «Дополнительными доходами мы будем обеспечены через каналы прямых социальных выплат, зарплат, госзаказов. К сожалению, мы ничего с этим не сделаем, поэтому снижения инфляции ожидать не стоит. Можно ожидать замедление темпов роста инфляции. Не думаю, что будет и резкий всплеск, тем более на уровне таких высоких ставок. Однако в текущей ситуации инфляция в 5-7% годовых – не самый худший вариант, и это не то, с чем следует бороться, размахивая ломом», – заключает профессор КФУ.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»