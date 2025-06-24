Рокировка топов на Востоке. Готова ли «Сибирь» забрать роль «Салавата Юлаева» в КХЛ

Если провести простой сравнительный анализ, как проводят трансферную кампанию в Уфе и в Новосибирске, становится очевидным, что амбиции первых поубавились, у вторых - значительно возросли. В «Сибири» готовы брать качественных легионеров и мастеровитых россиян взамен ушедшим, «Салават» же болельщиков не балует. Подробнее - в материале «ТИ-Спорт».





Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфа больше не хочет жить «в кредит», но придется пожертвовать топ статусом

С начала трансферного межсезонья в КХЛ прошел почти месяц. Становится очевидным, что провальное окно «Ак Барса» - всего лишь лайт-режим того, что переживает этим летом «Салават Юлаев».

Уфа с начала лета уже потеряла уже двоих своих ведущих легионеров – Нэйтана Тодда и Скотта Уилсона. Шелдон Рэмпал тоже намерен покинуть «Салават», а на Джоша Ливо и Сашу Хмелевски с их тяжеловесными контрактами, которые только повысятся в следующем сезоне у клуба из Башкортостана просто нет денег.

Новая реальность диктует свои правила. В Уфе больше не готовы жить «в кредит», под расписки, закладные и обещания все восполнить, как это было последние несколько лет. Там готовятся привести дела в порядок и начать жить по средствам.

«Действительно, надо жить по средствам, выстраивать политику именно таким образом, чтобы понимать, на что можно рассчитывать. А не витать в облаках и все обещать, но ничего потом не сварганить. Что будет в Уфе, мне сложно сказать, но то, что они будут рассчитывать на свои силы, возможно, это и неплохо. Они в прошлом году были в тяжелом положении, но, в конце концов, команда не разбежалась, не развалилась», - рассуждал в беседе с «ТИ-Спорт» бывший главный тренер сборных России Владимир Плющев.

Помимо иностранцев, уфимскую команду покинул и ведущий защитник Михаил Науменков, который также оказался для «Салавата Юлаева» слишком дорогим с его запросами.

Панин и Федотов, а не звезды АХЛ. «Салават Юлаев» топчется на месте либо делает шаг назад

Что взамен? Пока компенсация потерь не впечатляет. Во-первых, «зеленые» выменяли у «Адмирала» Джека Родуолда на скромные 25 миллионов. У того же Тодда, на секундочку, «личка» составляла 60 миллионов.

Забрали в Уфу и достаточно сложного и скандального форварда Илью Федотова, который в прошлом сезоне буквально сбежал из стана «Сочи» после того, как клуб решил отправить его в фарм-клуб «Ростов». Парень с характером, управлять им мягкому Козлову будет непросто. Подписали его, опять-таки, на сравнительно небольшие деньги. По информации «СЭ», Федотов получит 9 миллионов в сезоне 2025/26 и 10 млн – за сезон 2026/27.

Также «Салават Юлаев» продлил контракт с 39-летним капитаном Григорием Паниным. На фоне предыдущих трансферов болельщики в Уфе чаще сходятся во мнении, что на безрыбье и опытный Панин – неплохое продление.

Ко всему прочему, возрастной защитник ради продления контракта пошел на значительные уступки по зарплате – по новому однолетнему контракту он будет получать в три раза меньше, чем в минувшем сезоне. После затяжных переговоров Григорий и сам признал, что его возможности уже не позволяют ему требовать большего. Тем более у клуба, который отныне выстраивает политику экономии.

Очевидно, что не согласись Панин на условия «Салавата Юлаева», его карьера в КХЛ с высокой вероятностью была бы окончена. Уфа же, в свою очередь, сохранила авторитетную фигуру в раздевалке. Тем не менее, ошибки защитника – порой фатальные для СЮ – никуда не денутся, а с возрастом возможно будут только возрастать. Насколько Панин помощник в играх на выбывание в 40 лет – вопрос открытый.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

По последней информации, переходит в Уфу и одна из главных звезд ВХЛ Прохор Корбит, который выдал мощный сезон за «Химик». На его счету впечатляющие 80 очков (32+48) в 78 матчах, включая Кубок Петрова. За основной состав «Спартака» он провёл всего 5 игр и забил один гол. Но сам факт, что хоккеист так и не пригодился самим «красно-белым» вызывает определенные вопросы. Алексей Жамнов большой ценности в молодом таланте не обнаружил. Взамен «Спартак» получит 20-летнего форварда Данила Кочурова.

Пока что очевидно, что Уфа делает шаг назад в плане комплектации состава. Учитывая потенциальные потери, о былом статусе гранда КХЛ или одной из точек силы на Востоке говорить не придется.

«Сибирь» преподнесёт большой сюрприз в будущем сезоне. Затмит «Салават»?

На этом фоне любопытно, как с двух ног влетает в трансферную кампанию новосибирская «Сибирь». Недавние соперники «Салавата Юлаева» по первому раунду плей-офф выглядят куда предпочтительнее на рынке. Даже перехватили первую экс-звезду Уфы Скотта Уилсона.

Он подпишет с «Сибирью» двухлетний контракт. Хоккеист-джокер плей-офф в составе Уфы, сумевший переломить серию со «Спартаком» во втором раунде Кубка Гагарина, уехал не в топ-команду КХЛ, как многие ждали, а в Новосибирск. «Снежинки» таким статусом не обладают, но если рассмотреть работу команду этим летом, можно делать выводы, что амбиции там серьезные.

Сначала сибиряки выманили из «Трактора» бывшего лидера Казани и Челябинска Владимира Ткачева. Звали форварда под обещания выстроить два мощных атакующих звена, укрепленных качественными легионерами. Об этом Ткачев сам признавался нашему изданию в недавней беседе с «ТИ-Спорт».

«Для меня была важна игровая практика и возможность реализовывать себя на льду, получая достаточно игрового времени. Вадим Сергеевич объяснил, что рассчитывает на меня как на лидера в раздевалке. Наша общая задача в «Сибири» –создать привычку побеждать. Все игроки в клубе должны думать о победе и понимать, как правильно ее достичь. В «Сибири» меня привлек потенциал роста, я знаю, какие трансферы клуб планирует сделать в ближайшее время, как будет выглядеть состав команды на следующий сезон. Сейчас такое время, что перед переходом в другой клуб игроки созваниваются между собой и обсуждают рабочие моменты. Важно же понимать, какой будет состав, какие у команды примерно шансы на победу в Кубке Гагарина. И когда ты конкретно знаешь, кто придет из сильных хоккеистов, знаешь их способности, это влияет на твой выбор. Мне понравилось, что «Сибирь» амбициозно смотрит на следующий сезон и ставит перед собой самые высокие задачи», - рассказывал Ткачев нашему изданию.

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

Примерно в тот же период согласился на переезд в Новосибирск и другой мастеровитый форвард с опытом выступления в НХЛ Никита Сошников. Последний выдал отличный плей-офф в составе «Адмирала» и заслужил повышения.

«Команда все равно будет заново строиться, будут новые ребята, легионеры ушли. Тренера знаю еще с МХЛ, он там начинал свой тренерский путь в «Атланте». Понимаю, чего ожидать от Вадима Сергеевича [Епанчинцева]. Мне «Сибирь» по всем параметрам подходила: город, условия. Поэтому принял такое решение, – приводит слова Сошникова «Чемпионат».

Ну а приобретение Уилсона – первое подтверждение, что в Новосибирске будут набирать качественных легионеров. За прошлый сезон канадец набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков. В Уфе с Уилсоном так и не смогли договориться по деньгам, в Новосибирске же необходимые средства нашли и уже собрали отличную ударную тройку.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Сейчас сибирякам необходимо доукомплектовать оборонительную линию качественным легионером после ухода Трэвора Мёрфи. А также добрать еще несколько новых сильных иностранцев взамен ушедших Бека и Андреоффа. Если верить нашим источникам, это будут легионеры другого качества.

Если оценивать складывающуюся картину в целом – как на трансферном рынке, так и в финансовых вопросах – становится очевидно, что «Салават» и «Сибирь» в режиме реального времени меняются местами в КХЛ и Восточной конференции.