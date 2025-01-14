Чтобы закончить украинский конфликт, надо устранить «главарей нацистского режима в Киеве», в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, чьи слова приводит News.ru. По его словам, именно украинский лидер виноват в сложившихся отношениях Москвы и Киева.

Как сказал Рогозин, «надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал, как заяц, или, как крыса, прятался по бункерам». Сенатор полагает, что украинского лидера нужно было испугать настолько, чтобы тот «боялся высунуть нос на свежий воздух».

Он также подчеркнул, что цель СВО – не ликвидировать сотни тысяч украинских: большинство из них сейчас на фронте против своей воли. Как объяснил Рогозин, денацификация — это уничтожение тех, кто насаживает «человеконенавистнический русофобский дух», из-за которого Украина стала враждебной.

К слову, ранее стало известно, что Зеленский решил баллотироваться на второй срок.