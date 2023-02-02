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Ру Тат
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Политика
2 февраля 2023  16:55

Рогозин: В Донбасс прибыли первые боевые роботы «Маркер»

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В Донбасс прибыли четыре боевых робота «Маркер». Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

По его словам, теперь машины оснастят противотанковым вооружением, загрузят в них образцы целей и алгоритмы ведения боя.

Ранее Рогозин, анонсируя отправку роботов, заявил, что «Маркеры» смогут самостоятельно отыскивать и уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard, поставленные ВСУ.

#Дмитрий Рогозин
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