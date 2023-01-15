В зоне СВО начнут испытывать боевой робот «Маркер»

В зоне спецоперации начнется тестирование боевой платформы «Маркер». Она уже применяется для обеспечения безопасности космодрома «Восточный», напомнил в своем телеграм-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Теперь ему (точнее, им — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», — объяснил он.

Робот разработан в Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Он оснащен техническим зрением, а также автоматической системой управления. Может автономно выполнять боевые задачи, обнаруживая противника на расстоянии не менее 15 км, а также определяя цели, которые расположены в зоне поражения его собственными огневыми средствами, подчеркнул Рогозин.