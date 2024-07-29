Рогозин призвал вернуть домой вагнеровцев, попавших в плен к «басмачам» в Мали

Бойцы группы «Вагнер», которые попали в плен к повстанцам-туарегам в ходе боя на севере Мали, должны быть живыми возвращены в Россию. Необходимо вернуть и тела погибших сотрудников ЧВК, заявил в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Надо сделать всё возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — написал политик.

Как ранее сообщал «Татар-информ», колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев-туарегов в Мали недалеко от границы с Алжиром, рядом с городом Тин-Зауатин.

Заявление туарегского повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) 28 июля опубликовали агентства Reuters и Associated Press о победе над контракторами и солдатами правительственных сил.

На распространенных повстанцами видеозаписях видны подбитые боевые машины, тела погибших и пленные. Российские военкоры по-разному оценили число потерь, но большинство из них согласно, что речь идет более чем о десяти убитых. Среди погибших «вагнеровцев» оказался и автор популярного Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.

Позднее в группе «Вагнер» подтвердили гибель своих бойцов в Мали. По информации ЧВК, бойцы 13-го штурмового отряда под командованием Сергея Шевченко с позывным Пруд и военнослужащие FAM (Вооруженных сил Мали) пять дней, с 22 по 27 июля, вели ожесточенные бои с повстанцами и джихадистами. В одном из столкновений погиб Пруд. Последнее сообщение от бойцов было получено 27-го числа.