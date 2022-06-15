Рогозин отреагировал на слова Кудрина о неуспешности космической программы

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отреагировал на слова председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, по мнению которого из всех государственных программ космическая реализуется наименее успешно.

«Руководитель Счетной палаты должен быть прежде всего высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом на высокой госдолжности», —заявил Рогозин. При этом он охарактеризовал «публичные враждебные заявления Кудрина» как возмутительные.

В пресс-службе самого Роскосмоса обратили внимание на то, что за последние три года госкорпорация улучшила результаты работы по исполнению гособоронзаказа и отдельных госпрограмм. Эффективность выполнения госпрограммы «Космическая деятельность России» там оценили в 95%, передает РБК.

Вместе с тем госкорпорация в сентябре 2021 года отчиталась о выполнении профильной программы только на 63,9%. Такой низкий результат в Роскосмосе тогда объяснили пандемией коронавируса и санкциями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал самые успешные и неуспешные госпрограммы.