Кудрин назвал самые успешные и неуспешные госпрограммы

Наиболее успешными из осуществляемых в России государственных программ являются программы развития сельского хозяйства, транспортной системы и атомного машиностроения, а также программа «Доступная среда». Наименее успешна при этом программа по развитию космической деятельности. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа „Доступная среда“. Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые», — заметил Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, качество государственных программ «по сути характеризует и качество государственного управления». «Поэтому мы предложили Правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности», — добавил он.

Алексей Кудрин также обратил внимание на то, что из 1,5 тыс. существующих показателей госпрограмм только 22% отражают реальные результаты, а остальные являются сугубо техническими. Речь идет, например, о количестве получающих поддержку организаций или числе проведенных мероприятий.

«Мы обращаем внимание, что показатель такого рода конечных результатов должен расти. Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут. Из года в год достигается один и тот же результат, нет повышения задач», — констатировал он.

Госкорпорация «Роскосмос» в сентябре 2021 года отчиталась о выполнении профильной программы только на 63,9%. Такой низкий результат в корпорации тогда объяснили пандемией коронавируса и санкциями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Алексей Кудрин заявил о снижении самостоятельности регионов страны.