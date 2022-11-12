Рогозин анонсировал поставки современного вооружения в зону спецоперации

В ближайшие месяцы в войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, начнет поступать самое современное российское вооружение. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По словам экс-чиновника, Вооруженным силам РФ и народным милициям Донецкой и Луганской народных республик иногда крайне не хватает некоторых самых современных образцов оружия, и их надо внедрять.

«Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев все-таки оборонно-промышленный комплекс России <…> те системы оружия, которые позволят одержать победу», — сказал Рогозин.

Политик, который с 2011 по 2018 год на посту вице-премьера курировал российский оборонно-промышленный комплекс, выразил при этом уверенность в том, что «некий период раскачки» необходимо просто выдержать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дмитрий Рогозин предложил отказаться от конкурсных закупок вооружения для действующей армии ради эффективности.