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Ру Тат
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Политика
19 января 2023  20:33

Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов у города Орехова

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В Запорожской области российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта у Орехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», – рассказал собеседник.

По его словам, согласно информации из радиоперехватов, солдаты ВСУ в этом районе ощущают нехватку артиллерии и БПЛА, что может вынудить их отступать. 

Ранее Рогов сообщал о локальном наступлении российских военных в районе Орехова, при этом сам город остается под контролем украинской стороны.

#спецоперация на Украине
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