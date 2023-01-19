Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов у города Орехова

В Запорожской области российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта у Орехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех», – рассказал собеседник.

По его словам, согласно информации из радиоперехватов, солдаты ВСУ в этом районе ощущают нехватку артиллерии и БПЛА, что может вынудить их отступать.

Ранее Рогов сообщал о локальном наступлении российских военных в районе Орехова, при этом сам город остается под контролем украинской стороны.