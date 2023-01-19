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Ру Тат
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Политика
19 января 2023  18:27

Рогов сообщил о локальном наступлении российских военных в районе Орехова

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Российская армия перешла в локальное наступление близ города Орехова в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — заявил собеседник агентства.

По его словам, российские подраздления немного сдвинули линию фронта на этом участке, боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи. Сам город пока находится под контролем украинской стороны.

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