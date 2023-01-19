Рогов сообщил о локальном наступлении российских военных в районе Орехова

Российская армия перешла в локальное наступление близ города Орехова в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — заявил собеседник агентства.

По его словам, российские подраздления немного сдвинули линию фронта на этом участке, боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи. Сам город пока находится под контролем украинской стороны.