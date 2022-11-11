Рогов заявил о превентивных ударах российской армии по ВСУ в Запорожской области

ВС России наносят превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, чтобы рассеять силы противника и не позволить ему сконцентрироваться для атаки. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Основные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям противника. Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду», — рассказал он.

Рогов отметил, что российские военные уже отработали по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в ближайшем пригороде Запорожья.

В конце октября региональная администрация сообщала о том, что основными направлениями возможного наступления противника могут стать Энергодар с ЗАЭС и Бердянск. По информации местных властей, украинские войска усилили подготовку для наступления на запорожском направлении.