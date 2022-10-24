Рогов: ВСУ усилили подготовку к наступлению на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины усилили подготовку к наступлению на Запорожской линии наступления. Так, на это направление переброшены две аэромобильные бригады, ранее располагавшиеся в Житомирской и Винницкой областях. Об этом со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщает ТАСС.

Помимо этого, он напомнил, что накануне украинские войска обстреляли Энергодар. Целью атаки был автобус, в котором находились сотрудники Запорожской АЭС.

«Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей украинских террористов. Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар пришелся ровно спустя минуту после того, как он проехал», — рассказал он в беседе с РИА Новости.