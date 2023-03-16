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Рогов заявил, что ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта
Украинские войска активизировались на запорожском участке линии фронта. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Логики в их (украинских сил — прим. Т-и) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — поделился чиновник своим пониманием ситуации.
Накануне Вооруженные силы Украины предприняли попытку локального наступления в районе города Пологи Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщал как Рогов, так и ряд пророссийских Telegram-каналов.
По оценке представителя администрации Запорожской области, которой он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда», украинские силы во время этой разведки боем потеряли более 40 бойцов и не менее восьми единиц бронетехники.
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