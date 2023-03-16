Украинские войска активизировались на запорожском участке линии фронта. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Логики в их (украинских сил — прим. Т-и) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — поделился чиновник своим пониманием ситуации.

Накануне Вооруженные силы Украины предприняли попытку локального наступления в районе города Пологи Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщал как Рогов, так и ряд пророссийских Telegram-каналов.

По оценке представителя администрации Запорожской области, которой он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда», украинские силы во время этой разведки боем потеряли более 40 бойцов и не менее восьми единиц бронетехники.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на российские источники.