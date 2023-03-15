Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области, рассказал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее в его канале появилась информация, что части ВС Украины проводят разведку боем в Пологовском районе. В атаке участвовали несколько десятков солдат и бронетехника.

«Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет!» — говорится сообщении.