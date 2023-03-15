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Политика 15 марта 2023 20:10

Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области

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Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области, рассказал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее в его канале появилась информация, что части ВС Украины проводят разведку боем в Пологовском районе. В атаке участвовали несколько десятков солдат и бронетехника.

«Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет!» — говорится сообщении.

#Запорожская область #всу
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