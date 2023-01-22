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Ру Тат
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Политика
22 января 2023  11:57

Рогов заявил, что российские войска наступают в районе Орехова и Гуляйполя под Запорожьем

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Вооруженные силы РФ на запорожском направлении наступают в окрестностях городов Орехов и Гуляйполе. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — поделился чиновник своим пониманием обстановки.

По словам собеседника агентства, на этих участках идут активные боестолкновения, причем инициатива находится в руках российских войск.

Как сообщал «Татар-информ», накануне Рогов утверждал, что под Запорожьем Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись на 7 километров. 

При этом Министерство обороны РФ вчера отчиталось только о том, что на запорожском направлении «в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции».

#спецоперация на Украине #Запорожская область
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