Рогов заявил, что на запорожском направлении ВС России за сутки продвинулись на 7 км
Российские силы за сутки продвинулись на 7 км . Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем телеграм-канале.
«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7. В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов», – написал он.
Рогов отметил, что украинская артиллерия, включая М-777, «испытывает острый снарядный голод». Это результат ударов снарядами «Краснополь-М», а также ракетами комплексов «Смерч» и «Торнадо-С» по складам и артиллерийским позициям ВСУ.