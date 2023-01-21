Рогов заявил, что на запорожском направлении ВС России за сутки продвинулись на 7 км

Российские силы за сутки продвинулись на 7 км . Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем телеграм-канале.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7. В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов», – написал он.

Рогов отметил, что украинская артиллерия, включая М-777, «испытывает острый снарядный голод». Это результат ударов снарядами «Краснополь-М», а также ракетами комплексов «Смерч» и «Торнадо-С» по складам и артиллерийским позициям ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.