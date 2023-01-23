Рогов заявил, что Киев мобилизует еще 150 тыс. военных до конца марта

На Украине создано около 3 тыс. мобильных групп военкоматов, которые ведут поиск и призыв новобранцев. К концу марта киевские власти ожидают мобилизации еще 150 тыс. военнослужащих, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Задача (перед военкоматами на Украине) стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, в областном центре Запорожье, контролируемом ВСУ, блокируются подземные переходы, чтобы «удобно задержать» тех, кто уклоняется от призыва.

Напомним, что в прошлом году в России была проведена частичная мобилизация, в рамках которой в ВС РФ было призвано около 300 тыс. резервистов. Никаких предпосылок для проведения второй волны призыва нет, заявлял неоднократно Президент РФ Владимир Путин.