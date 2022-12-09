Путин вновь ответил на слухи о новой волне мобилизации

В России нет никаких факторов для проведения второй частичной мобилизации. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», — подчеркнул он.

По его словам, из 300 тыс. резервистов, призванных по частичной мобилизации, лишь половина находится в зоне СВО. При этом из них 77 тыс. находятся в боевых подразделениях, а остальные «или на вторых, третьих позициях — это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой».

Таким образом, половина призывников еще даже не прибыла в зону спецоперации. «Эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Это, считайте, такой боевой резерв — половина всех мобилизованных», — объяснил глава государства.