Рогов заявил, что город Запорожье кишит наемниками и украинскими военными

Запорожье переполнен солдатами ВСУ, местные жители фактически взяты в заложники. Об этом РИА Новости рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории», – заявил он.

По его словам, несколько десятков гражданских объектов украинские военные используют для своих нужд – они размещаются на территории заводов, административных зданий, пансионатов, больниц и школ города.

Ранее Рогов сообщал, что Украина развернула в Запорожской области информационно-психологическую операцию.