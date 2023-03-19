Рогов: Украина развернула в Запорожской области информационно-психологическую операцию

Власти Украины начали информационно-психологическую спецоперацию, нацеленную на снижение бдительности российских войск. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — поделился чиновник своим пониманием ситуации.

При этом, по сведениям Рогова, параллельно украинские силы готовятся к наступлению на запорожском направлении, прощупывают линию обороны и проводят разведку боем, в частности, забрасывая диверсантов.

Член Главного совета администрации Запорожской области убежден в том, что российская армия «знает о планах противника» и что «попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки».

По мнению Рогова, к наступлению украинские власти подталкивает американская администрация из-за предстоящих выборов, в которых намерен принять участие действующий Президент США Джо Байден.

Еще в феврале газета Politico писала, что из-за недостаточных запасов снарядов у стран Запада инструкторы обучают украинские войска новой тактике. В марте сообщения о нехватке снарядов с украинской стороны поступали из района Артемовска (украинское название города — Бахмут), где продолжаются ожесточенные бои.

При этом недавно газета The New York Times отмечала, что американские чиновники опасаются — перерасход снарядов под Бахмутом может помешать украинскому контрнаступлению этой весной.