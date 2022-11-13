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Ру Тат
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Политика
13 ноября 2022  18:52

Рогов: ВСУ готовят наступление на Бердянск для выхода к Азовскому морю

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ВСУ разрабатывают различные варианты наступления на Бердянск. Город нужен Киеву, чтобы получить выход к Азовскому морю, уверен председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Есть несколько сценариев выхода [ВСУ] к Бердянску: и через Мелитополь, и минуя его, — объяснил он в беседе с ТАСС. — Здесь ключевыми становятся Васильевка и Токмак. Это населенные пункты, которые находятся на пути продвижения ВСУ».

Ранее он отметил, что из-за изменения ситуации в Херсонской области ВСУ могут перебросить 40-тысячную группировку на Запорожское направление. Таким образом они попытаются отрезать регион от Крыма.

#Запорожская область #Херсонская область #спецоперация
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