Рогов: ВСУ готовят наступление на Бердянск для выхода к Азовскому морю

ВСУ разрабатывают различные варианты наступления на Бердянск. Город нужен Киеву, чтобы получить выход к Азовскому морю, уверен председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Есть несколько сценариев выхода [ВСУ] к Бердянску: и через Мелитополь, и минуя его, — объяснил он в беседе с ТАСС. — Здесь ключевыми становятся Васильевка и Токмак. Это населенные пункты, которые находятся на пути продвижения ВСУ».

Ранее он отметил, что из-за изменения ситуации в Херсонской области ВСУ могут перебросить 40-тысячную группировку на Запорожское направление. Таким образом они попытаются отрезать регион от Крыма.