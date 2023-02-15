Politico: Из-за истощения запасов снарядов НАТОвские инструкторы учат ВСУ новой тактике

Украинским военным придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах. Об этом пишет обозреватель Politico Пол Маклири.

«США уделяют приоритетное внимание оказанию помощи украинцам в совершенствовании методов ведения боя, чтобы они меньше полагались на артиллерийские обстрелы и больше на то, как войска маневрируют на поле боя, поскольку растут опасения по поводу способности западных стран пополнять запасы боеприпасов», – заявил он.

Страны Запада все больше обеспокоены способностью восполнять свои запасы вооружения. Так, глава Минобороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, сказал о растущей обеспокоенности в Вашингтоне и других странах по поводу запасов, заявив, что Украина «использовала много артиллерийских боеприпасов».

Поэтому сейчас США и их союзники в Европе пересматривают учебные мероприятия для солдат ВСУ, которые проходят в Великобритании и Германии, чтобы изменить то, как Украина действует на поле боя.

«Отчасти это означает поиск способов отбиться от России, не расходуя слишком много боеприпасов», – пишет Маклири.