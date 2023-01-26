Рогов: Украина может предпринять весеннее контрнаступление на Мелитополь и Бердянск

Предстоящей весной Киев может предпринять попытку контрнаступления. Его целями станут Мелитополь и Бердянск, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Конец марта—начало апреля — это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой. Но все будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта, насколько далеко мы сможем пройти вперед и закрепить свои успехи», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что этот сценарий уже представлен Западу, теперь перед Киевом стоит задача попытаться воплотить его в жизнь.

«Потенциально у них есть силы для небольших контратак в режиме пиар-перемоги. Однако мы знаем, что на Украине идет новая волна мобилизации всеми возможными способами», — добавил Рогов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказал, что Киев мобилизует еще 150 тыс. военных до конца марта.