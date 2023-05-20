Рогов сообщил о взрывах в Токмаке

Сегодня вечером в городе Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В городе были слышны два взрыва», — написал чиновник, не приведя никаких подробностей, но пообещав сообщить их позже.

Накануне ВСУ нанесли удар четырьмя дальнобойными ракетами по старому аэропорту Мариуполя. Судя по всему, для атаки Украина использовала, как и при недавних обстрелах объектов в Луганске, переданные Великобританией крылатые дальнобойные ракеты Storm Shadow.