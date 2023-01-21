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Ру Тат
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Политика
21 января 2023  16:49

Рогов рассказал об участившихся боестолкновениях на гуляйпольском направлении

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В районе Гуляйполя в Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей», — отмечается в сообщении.

Ранее он рассказал, что ВСУ срочно перебрасывают резервы в Запорожскую область.

#Запорожская область
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