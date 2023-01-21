Рогов рассказал об участившихся боестолкновениях на гуляйпольском направлении

В районе Гуляйполя в Запорожской области участились боестолкновения между российскими военными и ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на Запорожской ЛБС, помимо ореховского направления, не менее горячим стало и гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей», — отмечается в сообщении.

Ранее он рассказал, что ВСУ срочно перебрасывают резервы в Запорожскую область.