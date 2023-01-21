Рогов сообщил, что ВСУ срочно перебрасывают резервы в Запорожскую область

Киевский режим срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта. Об этом сказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с запорожско-криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО», — рассказал он.

Российским силам за последние дни удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск, из-за чего противник «испытывают очень острый снарядный голод».

«Они буквально отрабатывают по нашим позициям одним, двумя выстрелами — и все. Раньше они насыпали по 15-20 и не останавливались», — рассказал Рогов.