Рогов подтвердил попытку ВСУ прорвать запорожский фронт

Вооруженные силы Украины и польские наемники попытались прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, закончилась операция тем, что ВСУ потеряли не менее 10 единиц бронетехники и около 50 бойцов

«Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, враг понес потери (не менее 10 единиц бронетехники и около 50 боевиков) и на данный момент откинут с занятых позиций», — написал Рогов.

Сейчас идут активные боевые действия, украинская сторона не прекращает попытки штурма, добавил он.

О попытках ВСУ перейти в наступление ранее сообщали и военкоры – по их данным, военные пошли в атаку на участке соприкосновения между Запорожским и Угледарским направлениями и попытались атаковать фланги у Авдеевки, однако понесли поражение.