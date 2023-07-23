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Рогов: ВСУ хотят начать новый этап контрнаступления в конце июля
В конце июля может начаться новая фаза контрнаступления ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — объяснил эксперт.
По его словам, киевский режим планирует вести следующий этап до середины августа. За это время украинские войска попытаются открыть вторую линию фронта. Для этого им потребуется формировать Днепр в районе Никополя в сторону Энергодара. Целью этого маневра станет захват Запорожской АЭС.
Напомним, что Украина перешла в контрнаступление с 4 июня. Как ранее отметил Президент России Владимир Путин, оно не принесло результатов, несмотря на «колоссальные ресурсы», предоставленные Западом.
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