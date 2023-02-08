Рогов: Необходимо отодвинуть линию фронта на 150 км из-за поставок Киеву ракет GLSDB

Поставка Киеву дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вашингтон ранее объявил, что выделит киевскому режиму 2,2 млрд долларов. В пакет военной помощи будут включены средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне также заявили, что Штаты оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

«Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу, поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», — сказал Рогов.

Он отметил, что отодвигание линии фронта поможет обезопасить освобожденные от ВСУ части новых регионов России и территории, находящиеся в тылу.

Ранее в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем более дальнобойное оружие Запад будет поставлять киевскому режиму, тем дальше его нужно будет отодвинуть от российских территорий.