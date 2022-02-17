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Звезды спорта
17 февраля 2022  16:27
Зиля Мубаракшина

Родственники Камилы Валиевой рассказали, кем является отец фигуристки

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Несмотря на то, что у фигуристки Камилы Валиевой отчество «Валерьевна», ее отец — татарин, военный по имени Равиль. Об этом рассказали татарской редакции ИА «Татар-информ» родственники юной спортсменки. 

По их словам, мать Камилы Алсу развелась с ним, сейчас Равиль проживает в Крыму, родственники продолжают с ним общаться. 

Отмечается, что Валиева — это девичья фамилия Алсу. На вопрос, почему у девочки отчество «Валерьевна», собеседники агентства затруднились ответить.

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