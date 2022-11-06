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Ру Тат
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Общество
6 ноября 2022  12:48
Эльза Кузнецова

Родственники бойцов из Менделеевского района навестили в Казани мобилизованных

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Родственники бойцов из Менделеевского района навестили в Казани мобилизованных

Сегодня родственники бойцов из Менделеевского района РТ поехали в Казань, чтобы проведать близких, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждое воскресенье для этого организованы автобусы от ДК Гассара. 

Как расказали «Татар-информу» в администрации района, на полигон танкового училища отправились примерно 55 человек.

Помимо этого, Совет ветеранов передал для ребят посылки с чаем, конфетами, печеньем и другими вещами первой необходимости. 

«Дорогие менделеевцы, спасибо за единение», — написал в своем телеграм-канале глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей. 

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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