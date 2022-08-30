Родственник Рашита Вагапова похвалил РТ за выбор места для памятника знаменитому певцу
На церемонию открытия памятника легендарному певцу, народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову из Нижнего Новгорода приехал его родственник Рауф Вагапов. Он поблагодарил Татарстан за увековечение имени артиста и высоко оценил подобранное для мемориала место.
«От имени вагаповцев Нижегородской области выражаю огромную благодарность. На священном для татарской музыки месте, рядом с филармонией, появился такой красивый памятник. Спасибо тем, кто его создавал. Мы гордимся, мы счастливы», — сказал гость, адресуя свои слова также принимавшему участие в церемонии Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Рауф Вагапов — внук родного брата Рашита Вагапова, является руководителем Управления образования Краснооктябрьского района Нижегородской области.
Видео: Гульнар Гарифуллина
«Живя в другом регионе, мы видим, как много делается в Татарстане для сохранения татарского языка, культуры, истории. Хотим пожелать еще больше успехов в деле сохранения и развития родной культуры», — сказал гость.
По его словам, памятник известному артисту получился достойным. «Есть такое выражение: „Песня как молитва“. Здесь он поет и стоит перед Всевышним», — отметил Вагапов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
После церемонии почитатели таланта Рашита Вагапова интересовались продолжателями его рода. Рауф Вагапов напомнил, что певец скончался в возрасте 54 лет на операционном столе. «От первой жены есть дочь, с ней у нас нет связи, о ней сказать не могу. От второй жены — два сына, они оба скончались в этом году, болели», — рассказал Рауф Вагапов.
Открытие памятника народному артисту ТАССР, основоположнику татарской эстрады Рашиту Вагапову прошло сегодня, в День Республики Татарстан. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович — певец был уроженцем этого региона.