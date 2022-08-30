Родственник Рашита Вагапова похвалил РТ за выбор места для памятника знаменитому певцу

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

На церемонию открытия памятника легендарному певцу, народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову из Нижнего Новгорода приехал его родственник Рауф Вагапов. Он поблагодарил Татарстан за увековечение имени артиста и высоко оценил подобранное для мемориала место.

«От имени вагаповцев Нижегородской области выражаю огромную благодарность. На священном для татарской музыки месте, рядом с филармонией, появился такой красивый памятник. Спасибо тем, кто его создавал. Мы гордимся, мы счастливы», — сказал гость, адресуя свои слова также принимавшему участие в церемонии Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Рауф Вагапов — внук родного брата Рашита Вагапова, является руководителем Управления образования Краснооктябрьского района Нижегородской области.

Видео: Гульнар Гарифуллина

«Живя в другом регионе, мы видим, как много делается в Татарстане для сохранения татарского языка, культуры, истории. Хотим пожелать еще больше успехов в деле сохранения и развития родной культуры», — сказал гость.

По его словам, памятник известному артисту получился достойным. «Есть такое выражение: „Песня как молитва“. Здесь он поет и стоит перед Всевышним», — отметил Вагапов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

После церемонии почитатели таланта Рашита Вагапова интересовались продолжателями его рода. Рауф Вагапов напомнил, что певец скончался в возрасте 54 лет на операционном столе. «От первой жены есть дочь, с ней у нас нет связи, о ней сказать не могу. От второй жены — два сына, они оба скончались в этом году, болели», — рассказал Рауф Вагапов.

Открытие памятника народному артисту ТАССР, основоположнику татарской эстрады Рашиту Вагапову прошло сегодня, в День Республики Татарстан. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович — певец был уроженцем этого региона.