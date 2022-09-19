Экс-председателя «Тимер Банка» Айрата Камалова суд оставил под стражей

Вахитовский суд Казани сегодня продлил меру пресечения экс-председателю совета директоров «Тимер Банка» Айрату Камалову и бывшему топ-менеджеру Татфондбанка Рамилю Насырову. Они обвиняются в присвоении и растрате почти миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2016 году «Татфондбанк» уступил «Тимер Банку» права требования по восьми кредитам на общую сумму в 900 млн рублей. Эту сумму и похитили фигуранты дела.

Сегодня на процессе адвокаты подсудимых настаивали на смене меры пресечения для подопечных.

«Родственники готовы внести залог», – заявил суду адвокат Камалова.

Адвокат Айрата Камалова просил у суда избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста. Для Рамиля Насырова адвокат настаивал на домашнем аресте.

«Я возражаю против продления меры пресечения и прошу избрать мне любую, кроме задержания», – высказался бывший топ-менеджер Татфондбанка Рамиль Насыров.

Несмотря на просьбы адвокатов, суд оставил Айрата Камалова и Рамиля Насырова под стражей. В СИЗО они проведут еще 6 месяцев.

Напомним, на прошлом заседании огласили обвинительное заключение. Свою вину Насыров и Камалов не признают.