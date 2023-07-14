В Татарстане благоустраивают родник у подножия Пугачевских пещер – представлены эскизы

В Бугульминском районе стартовало благоустройство родника у подножия Пугачевских пещер. На эти цели выделено 10 млн рублей, софинансирование на устройство подъездных путей составило 1 млн рублей из местного бюджета. В данный момент строители заняты подготовкой площадки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

«Пугачевская пещера — типичный представитель карстовых пещер, имеющая сложные лабиринты и несколько выходов на поверхность земли. Длина ее, по разным данным, составляет более 40 км, а самые известные входы в Пугачевскую пещеру находятся на Сокольской и Макарьевской горах. Вход в нее сохранился, и даже можно забраться внутрь, а вот попасть вглубь пещеры уже невозможно – ходы ее завалило», — поделилась с агентством начальник пресс-службы Марина Сагитова.

Название свое пещера получила благодаря многочисленным отрядам Емельяна Пугачева, действовавшим в северо-восточной части тогдашней Оренбургской губернии. Они умело использовали ее в нападениях на регулярные части войск, неожиданно появляясь и также стремительно исчезая в многочисленных ходах пещеры, ставшей с тех пор «Пугачевской».

«Легенды гласят, что под Бугульмой и в ее окрестностях имелись многочисленные лабиринты пещеры, но время хоронит под завалами истории многие факты, стирая грани между правдой и вымыслом», — отметили в пресс-службе.

Фото: сквер имени Салиха Сайдашева

В общей сложности благодаря поддержке нефтяников и при участии государственного и частного софинансирования в Бугульминском районе в этом году будет реализовано 16 проектов. Капитальный ремонт уже выполняется в городском краеведческом музее, центральной библиотеке и центре культурно-просветительской работы.

Помимо этого, благоустраиваются родники на 9-м километре «У Лукоморья дуб зеленый» и в Карабаше. Расчищены площадки, начато оснащение малыми архитектурными формами. Значительные преобразования ожидаются и в сквере имени Салиха Сайдашева. В деревне Зеленая роща появилась универсальная спортивная площадка.

Фото: Благоустройство родника на 9-м километре «У Лукоморья дуб зеленый»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме возле городского водоема благоустроят сквер с каскадом фонтанов.