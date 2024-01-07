Родькин, Иванов, Габышев и другие – о том, почему балет в России больше, чем балет

Владимир Яковлев: «Я убежден, что все балеты из так называемого классического репертуара учат, прежде всего, каким-то базовым, исконным истинам – добру, любви, верности»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Балеты – про борьбу добра со злом»

Владимир Яковлев, художественный руководитель балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля:

«Я убежден, что все балеты из так называемого классического репертуара учат, прежде всего, каким-то базовым, исконным истинам – добру, любви, верности. Они все, как правило, про борьбу добра со злом, и добро в них всегда побеждает, даже если главные герои погибают.

И далеко за примерами ходить не надо. К примеру, в «Жизели» Адольфа Адана – этой вершине трагического романтизма – граф Альберт в конце как бы очищается после смерти своей возлюбленной. Перерождается, становится другим человеком. Уходит вся шелуха, внешний лоск, обнажается душа. Я видел спектакль одного зарубежного хореографа, там вообще главный герой в конце остается... ну голый просто лежит на сцене! То есть, по замыслу постановщика, Альберт как змея скинул с себя всю свою «старую» шкуру. Можно спорить об уместности такой трактовки, но суть от этого не меняется».

Владимир Яковлев: «В новой версии “Щелкунчика” все детские танцы мы отдали детям»

Геннадий Янин: «…Мы все умеем только танцевать. Ты пришел в театр, тебя загримировали, одели, выпустили на сцену – ты сделал то, что умеешь, и поехал домой» Фото: © Леонид Бобылев, предоставлено пресс-службой ТАГТОиБ им. М. Джалиля

«Балет – это же прежде всего развлечение»

Геннадий Янин, солист Большого театра, заслуженный артист России, телеведущий:

«Прошло то время, когда от высокого искусства требовалось в обязательном порядке исполнять какие-то назидательные функции. Балет – это вообще очень глупый вид искусства. Маяковский в свое время пенял Кшесинской, что ей особняк был «за дрыгоножество даден». Ну да, у нас такая работа, что уж тут спорить. Но делать ее нужно качественно, чтобы таким еще и чувства, эмоции в зрителях вызывать…

…Мы все умеем только танцевать. Ты пришел в театр, тебя загримировали, одели, выпустили на сцену – ты сделал то, что умеешь, и поехал домой. Это скучно, тоскливо, физически тяжело, но, поверьте, пережить это можно. И остается в профессии только тот, кому танцы даются не диким трудом».

«Балет – это вообще очень глупый вид искусства»

Константин Иванов: «Я не люблю, когда говорят, что театр должен чему-то учить. Театр – это всего лишь правильный отдых, это переключение, это развлечение» Фото: предоставлено Министерством культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл

«Формат большого балета требует времени»

Константин Иванов, заместитель председателя Правительства – министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, худрук Марийского театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, заслуженный артист России:

«Знаете, я не люблю, когда говорят, что театр должен чему-то учить. Учат, как в песне пелось, в школе или дома. А театр – это всего лишь правильный отдых, это переключение, это развлечение. И так было всегда! Люди идут в театр, чтобы погрузиться в хорошую, живую музыку и встретиться с прекрасным. Банально, наверное, но классический балет и правда служит только красоте. Если кто-то из зрителей задумается в итоге над чем-то, о смысле добра и зла, о десяти заповедях, – ну и прекрасно!

А вообще давайте спросим себя: чего нам всем сейчас больше всего не хватает в жизни? Времени нам всем не хватает! А сам формат большого балета, каким его придумал великий Мариус Петипа, требует времени. «Спящая красавица» когда-то шла больше четырех часов! Сейчас такое просто невозможно представить. Знаете, как мне бывает обидно, когда длительность спектакля переваливает за два часа и люди начинают уходить из зала. И ведь они уходят не из-за того, что им не нравится, а из-за того, что им завтра на работу рано вставать, до дома ехать далековато. Поэтому мой принцип как постановщика – спектакли должны быть очень динамичными».

Константин Иванов: «Министр – это должность, но для меня главное – это искусство»

Леонора Куватова: «На мой взгляд, балет – это еще и некий инструмент эмоционального воспитания, он способен пробудить в человеке какие-то чувства, чтобы что-то затеплилось в душе…» Фото: предоставлено Башкирским государственным театром оперы и балета

«Балет – это все-таки высокое искусство»

Леонора Куватова, главный балетмейстер, художественный руководитель балетной труппы Башкирского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка России:

«Под какую музыку мы танцуем? Чайковский, Рахманинов, Хачатурян. Она никого не оставит равнодушным. Развлекаться ведь тоже можно по-разному. Просто пойти и весело потанцевать на дискотеке? Тоже иногда нужно, не спорю. Но в театр все-таки ходят за другим. Искусство должно воспитывать духовность, иначе мы все превратимся в роботов. Еще в молодости, помню, застала ситуацию – на улице подрались двое парней. И тогда все вокруг бросились их разнимать. А сейчас что случилось бы? Бросились бы их снимать на камеры смартфонов. Задача искусства – не допустить такой деградации в людях. Если люди не будут сочувствовать друг другу, во что превратится жизнь? Каждый будет сам за себя?

На мой взгляд, балет – это еще и некий инструмент эмоционального воспитания, он способен пробудить в человеке какие-то чувства, чтобы что-то затеплилось в душе… Но, конечно, если зритель увидит некачественный спектакль, он больше не придет. Чем и трудна наша работа, потому что даже один и тот же спектакль в разные дни не может быть одинаковым: кто-то заболел, надо сделать быструю замену, по-другому включили свет на сцене, музыка звучала чуть иначе… В этом смысле у нас тут как на любом производстве. Должно быть качество в первую очередь. Если человеку понравится, если оркестр хорошо сыграет, артисты с душой станцуют, на сцене все будет оправданно расставлено… Волшебство подействует!»

Худрук Башкирского театра Леонора Куватова: «Делить Нуриева нам нет никакого смысла»

Денис Родькин: «Балет должен быть ближе к людям, а в реальной жизни не все и не всегда может складываться идеально. Такое вообще, как мне кажется, большая редкость» Фото: из личного архива Дениса Родькина

«Я вообще люблю, когда балеты плохо заканчиваются»

Денис Родькин, премьер Большого театра России:

«Балеты классического наследия сюжетно реально проще для восприятия зрителей. Кроме того, классика – это то, что устоялось за века, это преемственность поколений, традиций, культурный код. Даже те зрители, которые никогда не видели ни одного балета, с ходу включаются. Вот у меня папа, например, вообще никогда не ходил на такие спектакли – до того момента, пока я не стал работать в Большом театре. Помню, он в первый раз пришел на «Спартак» и остался в неимоверном восторге. Потом полюбил и «Лебединое озеро», хотя ему этот балет всегда казался очень скучным, и даже «Спящую красавицу»! И, мне кажется, это просто где-то в подкорке у русского человека сидит. Да и не только у русского.

…Я вообще люблю, когда балеты плохо заканчиваются. Потому что надоел вот этот вечный голливудский хеппи-энд. Балет должен быть ближе к людям, а в реальной жизни не все и не всегда может складываться идеально. Такое вообще, как мне кажется, большая редкость. Много в жизни случается разочарований, многим человек оказывается недоволен. И после театра тоже должно оставаться какое-то послевкусие. Надо, чтобы люди задумывались о чем-то важном. Балеты – они же не только развлекать должны, они должны порождать какие-то эмоции, чувства, мысли».

Премьер Большого театра Денис Родькин: «Искусство не всегда должно развлекать»

Олег Ивенко: «В современном балете нет четких позиций – завернулся через низ, вывернулся через левое плечо, посмотрел назад, прогнулся. Пластика более разнообразная» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В современных постановках музыкальная основа другая»

Олег Ивенко, премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, заслуженный артист Татарстана:

«Мне кажется, что в классическом балете больше визуальной красоты. Музыка Чайковского, хореография Петипа, роскошные декорации, костюмы и парики, белые трико или пачки. Классический репертуар – он как бы дворцовый. Современная хореография – другая. В таких балетах обычно очень темно. Другой ритм танцев. Это в классике можно про себя считать такты: на таком-то ты должен вступить, на таком-то – сделать шаг в сторону, или поднять руку, или повернуть голову.

В классике пять, на самом деле – шесть позиций, и в этих рамках артист должен воплотить образ. Выйти прямо, скрутить пируэт, сесть в четвертую позицию. В современном балете нет четких позиций – завернулся через низ, вывернулся через левое плечо, посмотрел назад, прогнулся. Пластика более разнообразная. В основе – та же классическая школа, но дальше все зависит от возможностей твоего тела, насколько ты сможешь раскрепоститься, раскрыть все его возможности… И в современных постановках музыкальная основа другая. Когда ты слышишь другую мелодию, у тебя и тело по-другому начинает работать. Не знаю даже, с чем сравнить… Нельзя же, допустим, под песню Рианны станцевать классическое па-де-де. Это и выглядеть будет глупо».

Олег Ивенко: «Наша задача – чтобы зрители забыли о своих заботах. Хотя бы на вечер»

Олег Габышев: «Для меня современный балет – это спектакль, который поставлен здесь и сейчас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лучше, если спектакль вызывает у зрителя вопросы»

Олег Габышев, премьер Театра Бориса Эйфмана, хореограф, лауреат премии «Золотая Маска», заслуженный артист России:

«Для меня современный балет – это спектакль, который поставлен здесь и сейчас. И неважно, классическая там хореография или какая-то другая. Хотя я понимаю, что в танцах существует множество стилей. Современный балет, как мне кажется, это все так или иначе воспринимает. Например, у нас в театре идет балет «Пигмалион», и в его подготовке нам помогали профессиональные бальные танцоры. Я тогда просто физически ощутил, что так двигаться не смогу, у них центр энергии где-то в другом месте находится. Скопировать, естественно, любой балетный артист сможет любое движение, для нас это не проблема. Но до высокого профессионального уровня в этой нише мы никогда не дойдем.

...Уверен, показывать на сцене реальную пошлятину и тем самым вызывать у зрителя негативные эмоции – путь в никуда. Лучше, если спектакль вызывает у зрителя вопросы. А еще лучше – вызывает улыбку. Кстати, это самое сложное в пластике. Драму хореографически поставить проще, чем комедию. Особенно если еще и музыка помогает. Для меня всегда высшее удовольствие, когда удается найти сочетание музыки с движением. Как частичку пазла в нужное место вставить».

Олег Габышев: «Движения ради движения – это скучно»

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»