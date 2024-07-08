Родителям военного хирурга вручили медаль «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности в Бугульме чествовали семьи, которые прожили вместе 30 и более лет. Праздничное мероприятие прошло на площади дома техники.

Медаль «За любовь и верность» вручили супругам Габдрахмановым. Хамза Назипович и Венера Шамиловна в прошлом году отметили рубиновую свадьбу. Их сын Рафаэль — военный хирург, командир медпункта полка, под его началом работают татарстанские медики — фельдшеры, медбратья и врачи в зоне проведения специальной военной операции.

Рафаэль награжден орденом Мужества «За доблесть 1 степени», «За доблесть 2 степени», за спасение погибавших. Внучка семьи Габдрахмановых планирует пойти по стопам отца, готовится поступать в медицинскую академию.

Благодарственными письмами главы района и памятными подарками награждены семьи Салиховых, Моргачевых, Максимовых, Миргалимовых, Исмагиловых, Лутфуллиных, Шакировых, Зайнетдиновых, Князевых и Каюмовых.

Супруги Миргалимовы в марте этого года отметили 50-летие совместной жизни. Мирзахит Мирхазиянович ветеран, энергетик бугульминских электросетей. Раиса Галеевна 45 лет проработала детской медсестрой в ФАПе Бугульминского района.

Семья Лутфуллиных — династия медицинских работников. Воспитали двух сыновей. Равиль Миргазиянович — квалифицированный специалист, грамотный руководитель, отличник здравоохранения. Супруги — врачи-неврологи.

Ришат Радисович и Наталья Султангалиевна Зайнетдиновы вместе 38 лет. Из них 31 год трудятся в сфере образования — учителями физики, информатики и математики.

Семья Моргачевых в этом году отметит коралловую свадьбу. Виктор Иванович — ветеран боевых действий в Афганистане. Трудится на Бугульминском механическом заводе. Екатерина Ивановна работает в социальном приюте для детей и подростков «Ялкын». Главное в их семье — это любовь, взаимопонимание, терпение и бережное отношение друг к другу.

«Семья — это самое важное в жизни каждого человека. В ней мы черпаем силы и вдохновение, получаем поддержку и заботу, ради своих родных мы совершаем порой невозможное. Искренне поздравляю всех с праздником! Храните тепло, душевность и понимание в ваших отношениях», — поздравил глава района Линар Закиров.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении он подчеркнул, что ценности данного праздника понятны и близки каждому из нас.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.