Родителям подробно расскажут о программе «Пушкинская карта»

На республиканском родительском собрании с участием представителей Министерства образования и науки РТ расскажут о привилегиях «Пушкинской карты». Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной реализации программы «Пушкинская карта», сообщила заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

«Мы хотим рассказать обо всех деталях карты родителям детей в возрасте от 14 до 22 лет и дать возможность задать интересующие их вопросы, чтобы вовлечь в этот процесс. Мы всегда отмечаем, что родители должны стать партнерами в таких делах», — заметила Асадуллина.

Она также сообщила, что запланированы онлайн-собрания всех директоров учреждений образования, а также классных руководителей.

Напомним, проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о предусмотренных этой инициативой привилегиях в интервью ИА «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Родительское собрание состоится 16 сентября.