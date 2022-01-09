Родителям первой новорожденной малышки в Бугульме вручили подарки на выписке

Накануне в родильном доме Бугульминской центральной районной больницы состоялась выписка новорожденной девочки, которая стала первой появившейся на свет в Бугульминском районе в 2022 году.

Счастливые родители — Дмитрий и Любовь Мишкины назвали наследницу Миленой. Девочка родилась 3 января в 04.10. Маму Любовь Васильевну с новорожденным ребенком при выписке встречали супруг и старший брат Милены — Ярослав.



⠀

К поздравлениям присоединились замруководителя исполкома Бугульминского района по социальным вопросам Ольга Плеханова, начальник отдела ЗАГС Бугульмы Элла Демченко, заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Равиль Шагеев, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ляйсан Хакимова, начальник Бугульминского отделения территориального управления ГБУ «БДД» по Альметьевску Татьяна Баянова и другие.



⠀

«Семья получила подарки и поздравления, в том числе поздравительный адрес от Президента Татарстана Рустама Минниханова и от главы района Линара Закирова, медаль города Бугульмы (почетный знак), метрику, подарочный экземпляр книги „Татар милли ашлары“, автокресло, букет цветов», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации.

Ранее агентство сообщало, что в Бугульме назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в 2021 году.