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Общество
7 января 2022  22:36

В Бугульме назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в 2021 году

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В отделе ЗАГС Бугульмы назвали самые редкие и популярные имена, которыми местные жители называли своих детей в 2021 году. 

Популярными именами для мальчиков стали Амир, Александр, Марк, Карим, Матвей, Мирон. Девочек же бугульминцы чаще всего называли Анной, Ариной, Александрой, Азалией, Викторией. Удерживают пальму первенства также имена Милана, София, Ясмина. 

В число редких мужских имен вошли Гордей, Савва, Самюэль, Шакир, Умар; женских — Александрия, Аурелия, Муслима, Паулина, Устинья.

Специалисты также рассказали в своем Instagram, сколько новорожденных зарегистрировано в Бугульминском районе за прошедший год.

Всего в 2021 году в Бугульминском районе родились 808 малышей — 426 мальчиков и 382 девочки, в том числе четыре двойни.

Первенцы появились на свет в 263 семьях, вторые дети родились в 337. Статус многодетных приобрели 160 семей, в 47 из них родились четвертые и последующие дети. Первый документ — свидетельство о рождении — дети все мамы получили до выписки из родильного дома.

#Бугульминский район #редкие имена новорожденных #самые популярные имена новорожденных
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