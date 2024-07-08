Родителям бойцов-героев СВО вручили медаль «За любовь и верность» в Буинске

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В Буинске на торжественной церемонии, посвященной Дню семьи, любви и верности, семье Тимряковых из села Рунги вручили медаль «За любовь и верность». Двое сыновей Тимряковых служат в зоне специальной военной операции по контракту, а младший проходит срочную воинскую службу.

Глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов, вручая медаль, поблагодарил Тимряковых за воспитание сыновей-патриотов, верных своей стране.

В семье — трое сыновей. Старший сын Василий Тимряков по рекомендации отца после окончания восьмого класса поступил в Ульяновское гвардейское суворовское училище. Затем юноша окончил Рязанское высшее военное воздушно-десантное училище. Был отправлен на военную службу в Омск. Последние четыре года Василий служил в Ульяновске. С первых дней после начала спецоперации был призван на военную службу. При выполнении задания в первой линии был ранен в ногу. Сегодня в звании старшего лейтенанта проходит реабилитацию.

Вслед за братом средний сын, Артем, устроился по контракту в воинскую часть в городе Ульяновске. Освоил профессию связиста. После начала широкомасштабных боевых действий Артем тоже был призван одним из первых. Родители получили благодарность за то, что во время службы он стал лучшим связистом. Младший сын, Павел, сегодня проходит срочную службу в Краснодарском крае.

Старший лейтенант Василий Тимряков за храбрость во время службы в ходе СВО награжден медалями «За мужество» и «За воинскую доблесть» II степени, прапорщик Артем Тимряков — орденом Суворова.

Юрий и Любовь Тимряковы выразили благодарность за то, что их сочли достойными этой медали.

С 2008 года 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С этого же года одной семье из района вручается медаль «За любовь и верность». Получить награду «За любовь и верность» могут семейные пары, прожившие в официальном браке не менее 25 лет. Медаль появилась в 2008 году как атрибут праздника «День семьи, любви и верности». Ею награждаются супруги, которые являются гражданами Российской Федерации, добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей (не менее двух) достойными членами общества, а также имеющие репутацию крепкой и любящей пары.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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