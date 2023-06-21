Родители старшеклассников из Лисичанска выехали в Татарстан, чтобы отметить выпускной

Родители одиннадцатиклассников из Лисичанска отправились в Татарстан, чтобы отметить выпускной. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале администрации Лисичанска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе полсотни старшеклассников из Лисичанска приехали в Татарстан оканчивать школу и поступать в вузы.

Восполнить пробелы в знаниях и получить билет в будущее вызвалось им помочь руководство школы Елабужского университета КФУ. Здесь ребятам предоставили комнаты в общежитии со всеми удобствами.

Все это время дети учились и проживали в комфортных условиях, готовились к сдаче единого государственного экзамена, который дал им возможность поступить в высшие учебные заведения России.

Сегодня родители одиннадцатиклассников отправились из Лисичанска в Елабугу к своим детям, чтобы быть рядом в этот важный момент их вступления во взрослую жизнь.

Родителей старшеклассников провожали представители Татарстана, отдела образования, а и.о. главы администрации Лисичанска Андрей Скорый сказал напутственные слова.