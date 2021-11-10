Родители самарских школьников добились включения татарского языка в школьную программу

В Самаре родители 90 учеников, которые хотят изучать татарский язык в школе, добились включения татарского языка в школьную программу, сообщает IslamNews.

Родители написали заявление на изучение родного татарского языка и литературы на родном языке, но директор школы не принял заявление, объяснив, что в учебном заведении нет условий для преподавания татарского языка. Тогда родители пригрозили, что будут решать этот вопрос в прокуратуре. В результате директор вызвался пойти навстречу, если школе помогут с учителем татарского языка и учебниками.

Отмечается, что это первый в России опыт реализации права на изучение родного языка в школе и городе, не относящемся к месту компактного проживания народа.

Как ранее отмечал директор татарской школы «Яктылык» города Самары и член региональной общественной организации «Дуслык» Радик Газизов в интервью ИА «Татар-информ», в Самаре сложно найти учителей татарского языка, но желающих учиться в татарской школе с каждым годом становится больше.

По данным председателя Татарской национально-культурной автономии города Самары Линара Сабирова, в городе проживают около 35 тысяч татар.