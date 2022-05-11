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Происшествия
11 мая 2022  09:32
Елена Саляхова

Родители погибших во время стрельбы детей приехали в гимназию, чтобы возложить цветы

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Родители погибших во время стрельбы детей приехали в гимназию №175, чтобы возложить цветы.

Возле школы ученики гимназии организовали мемориал с именами погибших учеников и учителей. Сегодня их родители приехали в школу, чтобы почтить их память и возложить к мемориалу цветы.

 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Трагедия, унесшая жизни девяти человек, произошла 11 мая прошлого года. 19-летний житель Казани ворвался в школу и открыл стрельбу. 

На прошлой неделе Верховный суд Татарстана продлил обвиняемому в стрельбе арест. Объем уголовного дела вырос до 310 томов, потерпевшими проходят 600 человек.

#ЧП в казанской школе #мемориал
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