Родители погибших во время стрельбы детей приехали в гимназию, чтобы возложить цветы

Родители погибших во время стрельбы детей приехали в гимназию №175, чтобы возложить цветы.

Возле школы ученики гимназии организовали мемориал с именами погибших учеников и учителей. Сегодня их родители приехали в школу, чтобы почтить их память и возложить к мемориалу цветы.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Трагедия, унесшая жизни девяти человек, произошла 11 мая прошлого года. 19-летний житель Казани ворвался в школу и открыл стрельбу.

На прошлой неделе Верховный суд Татарстана продлил обвиняемому в стрельбе арест. Объем уголовного дела вырос до 310 томов, потерпевшими проходят 600 человек.