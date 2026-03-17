Родители обжаловали приговор инструктору аквапарка в РТ за перелом позвоночника дочери

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу по делу жительницы Казани Вероники Хамидовой. Ранее ее осудили за нарушение требований безопасности при выполнении работ. По версии следствия, по ее вине восьмилетняя девочка получила перелом позвоночника.

Хамидова работала инструктором в казанском аквапарке «Ривьера». В ее обязанности входило следить за безопасностью посетителей: она должна была проверять, что на спуске горки никого нет, прежде чем разрешить старт следующему человеку.

Следствие считает, что в июне 2025 года, дежуря на горке «Круговорот», она не проконтролировала ситуацию. В результате столкнулись двое детей: подросток, скатываясь, ударил ногами восьмилетнюю девочку. Ребенок получил перелом позвоночника.

В январе 2026 года суд признал Хамидову виновной и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей. Однако вскоре в Верховный суд Татарстана поступила апелляционная жалоба – ее подали представители потерпевшей стороны и гражданского ответчика.

Сегодня состоялось первое заседание по жалобе. Суд назначил экспертизу.