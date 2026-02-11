В Казани экс-инструктора аквапарка оштрафовали за тяжелую травму школьницы

В Казани экс-инструктора административно-спортивной службы ООО «Аквапарк-Сувар» признали виновной в нарушении правил безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 23 июня 2025 года она нарушила требования руководства по эксплуатации аквапарка и должностную инструкцию. В результате восьмилетняя посетительница аквапарка получила серьезную травму.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа.