Общество 23 марта 2026 18:29

Родители и дети Татарстана присоединятся к новому сезону «Семейной зарницы»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В 2026 году состоится второй сезон всероссийской игры «Семейная зарница». Организуют соревнования «Движение первых», «Юнармия», Государственный фонд «Защитники Отечества» и Центр «ВОИН». Участие в игре могут принять и татарстанские семьи – заявки принимаются до 24 апреля на официальном сайте «Движения первых».

Всероссийская игра «Семейная зарница» включает состязания спортивной, интеллектуальной творческой направленности для семей с детьми. По замыслу организаторов, игра позволяет участникам не только продемонстрировать ловкость, скорость и находчивость, но и выступает символом преемственности поколений, прививая такие качества, как ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество.

В 2025 году «Семейная зарница» была организована в рамках финала «Зарницы 2.0». С этого года игра будет проходить ежегодно как отдельное мероприятие.

«Радует, что „Семейная зарница” состоится и в этом году. Это отличная возможность провести вместе время, проявить свои умения и навыки. „Зарница 2.0” с каждым сезоном тоже становится масштабнее. Современные дети всё больше выходят из телефонов и онлайн-игр и получают нужные каждому навыки: оказание первой помощи, командная работа, принятие решений и другое. Конечно, тут и самые современные знания – сборка и управление БПЛА, тактика поведения в разных ситуациях», – поделилась своим видением трендов представитель Республиканского родительского совета при Министерстве образования и науки РТ Олеся Нестерова.

«Мне кажется, и „Зарница 2.0”, и „Семейная зарница” как никогда важны, потому что они учат наших детей брать на себя ответственность за свое будущее и будущее страны. И самое главное – в рамках этого проекта молодые люди имеют возможность общаться с современными героями, участниками СВО, и равняться на них», – убеждена она.

В игре предусмотрены четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и всероссийский финал. Во время муниципального и регионального этапов пройдет семейный фестиваль, в ходе которого участники сразятся в конкурсных состязаниях, посетят мастер-классы и выставки в поддержку участников специальной военной операции. Финал намечен на август и сентябрь 2026 года, он должен объединить 89 семей и столько же наставников.

Одной из ключевых составляющих предстоящего сезона «Семейной зарницы» станет творческий конкурс, который пройдет в новом формате. Участникам нужно будет совместно сконструировать упрощенные модели военной техники, а затем применить их в ходе соревнований. Реализация проекта соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

